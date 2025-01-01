Алёна Бронникова В Прикамье на 30% снизилось количество случаев гибели детей Больше всего случаев с летальным исходом в результате утопления Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам 2024 года в Прикамье отмечалось снижение количества случаев гибели несовершеннолетних по сравнению с 2023 годом. Всего было зафиксировано 59 случаев, тогда как за 2023 год произошло 84 случая. Снижение составило 30%.

«Анализ данных показывает устойчивое снижение детской смертности по всем основным причинам в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Наибольшее сокращение наблюдается в случаях асфиксии (-75%), ДТП (-41%) и суицидов (-38%)», — сообщается в докладе уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае за 2024 год.

Среди основных причин трагедий: ДТП — 10 смертельных случаев в 2024 году (17 в 2023-м), пожары — 9 случаев в 2024-м и 11 в 2023-м, утопление — 16 в 2024-м и 17 в 2023-м, а также аспирация, падение из окна, отравления, травмы и преступления.

Вместе с положительной динамикой снижения случаев выпадения детей из окон на 51% (с 37 до 18 случаев) сохраняется количество погибших — 2 случая. Количество преступлений, совершённых в отношении детей, снизилось на 11,6% — с 2,8 до 2,4 тыс. По данным краевого СКР, было возбуждено 534 уголовных дела о преступлениях, совершённых в отношении несовершеннолетних (- 33,2% за год), 61,2% из них — о преступлениях против половой неприкосновенности. Случаи жестокого обращения с несовершеннолетними сократились с 1,4 тыс. в 2023 году до 1 тыс. в 2024-м.

Согласно информации МВД Прикамья, за год несовершеннолетними было совершено 538 преступлений (-29,9%), удельный вес преступлений с их участием составил 2,9%. Количество совершивших преступления снизилось до 448 человек (-21,1%). В структуре подростковой преступности преобладают имущественные правонарушения (63,2%, 340 преступлений).

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