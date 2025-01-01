Алёна Бронникова Пермский «Молот» продлил контракт с защитником Кириллом Басистым Он провёл 32 матча за клуб Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Пермский «Молот» 10 июня сообщил, что ещё один хоккеист продлил контракт с клубом. Цвета пермской команды в следующем сезоне продолжит защищать 27-летний Кирилл Басистый. Он играет на позиции защитника.

«За "Молот" 27-летний защитник провёл 32 матча, в которых набрал 3 (0+3) балла за результативность при показателе полезности -2», — рассказали в пресс-службе клуба.

В состав «Молота» Басистый перешёл в прошлом сезоне из «Челнов». В декабре воспитанник петербургской хоккейной школы вместе с нападающий Эмилем Галиаскаровым, воспитанником казанского хоккея, вошли в состав пермского клуба. Тогда же в Набережные Челны из «Молота» перешёл вратарь Кирилл Устименко.

Контракты на следующий сезон также продлили защитник Дмитрий Зайцев и нападающий Игорь Зенчиков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.