Лучший снайпер пермского «Молота» останется в команде ещё на сезон Контракты с командой подписали ещё несколько игроков Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Нападающий Максим Кицын продолжит карьеру в составе пермского «Молота». Информация об этом появилась в официальных источниках клуба. В минувшем сезоне Кицын продемонстрировал выдающиеся результаты, став лидером команды по заброшенным шайбам и набранным очкам. В 63 играх он записал на свой счёт 46 очков (23 гола и 23 результативные передачи), а его показатель полезности составил «+10». В течение регулярного чемпионата 33-летний нападающий неоднократно удостаивался звания лучшего игрока дня и лучшего нападающего недели в ВХЛ.

Кроме того, контракты с «Молотом» продлили Эмиль Галиаскаров, Виктор Пластинин и Павел Щербаков, которые также продолжат выступать за команду в нападении.

При этом форвард Артем Гареев покидает пермский клуб и переходит в кирово-чепецкую «Олимпию».

Также стало известно о подписании «Молотом» контракта с Валерием Поляковым. Этот нападающий является выходцем из уфимской хоккейной школы и до 2014 года играл за различные команды системы «Салавата Юлаева». С 2010 по 2014 год выступал за уфимский «Толпар», где принял участие в 244 матчах и набрал 231 очко (96 голов и 135 передач). Его дебют на взрослом уровне состоялся в сезоне 2014/15 в составе ХК «Кубань». В рамках ВХЛ он также выступал за такие команды, как «Южный Урал», «Спутник», «Сарыарка», «Металлург», «Югра» и «Буран».

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