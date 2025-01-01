Ещё два хоккеиста продлили контракты с пермским «Молотом» Поделиться Твитнуть

фото: ИА "Регнум"

Дмитрий Зайцев и Игорь Зенчиков остаются в ХК «Молот» ещё на сезон. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Защитник Дмитрий Зайцев присоединился к пермскому коллективу в преддверии сезона 2023/24. За «Молот» этот 27-летний игрок обороны принял участие в 99 играх, отметившись 22 очками (3 гола + 19 передач) и продемонстрировав полезность «+9».

26-летний нападающий Игорь Зенчиков в прошлом сезоне сыграл за «Молот» в 70 матчах и заработал 37 очков (13 голов + 24 передачи) с показателем полезности «+13». Следующий сезон станет для Игоря шестым подряд в составе пермской команды.

Ранее сообщалось, что один из самых результативных игроков Молодёжной хоккейной лиги, признанный лучшим бомбардиром последних двух сезонов в составе пермского МХК «Молот», Егор Колесников подписал контракт с основной командой.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.