Алёна Бронникова Один из самых результативных игроков МХЛ подписал контракт с пермским «Молотом» Егор Колесников вошёл в состав основной команды Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Один из самых результативных игроков Молодёжной хоккейной лиги, признанный лучшим бомбардиром последних двух сезонов в составе пермского МХК «Молот» Егор Колесников подписал контракт с основной командой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Нападающий Егор Колесников остаётся в «Молоте». Егор является воспитанником пермской школы хоккея. В Молодёжной хоккейной лиге дебютировал в сезоне 2022/23 в составе МХК «Молот», — рассказали в клубе.

Лучшим бомбардиром в МКХ его признавали по итогам сезонов 2023/24 и 2024/25. В прошедшем сезоне регулярного чемпионата МХЛ он набрал 63 (17+46) балла по системе «гол+пас» и вошёл в тройку самых результативных игроков. Кроме того, вызывался в состав сборной Востока для участия в Кубке Вызова.

Суммарно в рамках МХЛ Колесников сыграл 144 матча, набрал 123 (43+80) балла за результативность при показателе полезности «-2».

Ранее «Новый компаньон» писал, что «Молот» покинул защитник Никита Зимин. Он перешёл в тольяттинскую «Ладу».

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