Алёна Бронникова Пермский ХК «Молот» покинул защитник Никита Зимин Он выступал за клуб с сезона 2023/24 Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Пермский хоккейный клуб «Молот» покинул 24-летний защитник Никита Зимин. Как сообщается в социальных сетях пермского клуба, он переходит на двусторонний контракт в тольяттинскую «Ладу».

Никита Зимин является воспитанником московской школы хоккея, выступал за ЦСКА и «Крылья Советов». Дебютировал в сезоне 2017/18 в МХЛ в составе мытищинских «Атлантов», затем перешёл в систему хабаровского «Амура». Пополнил состав «Молота» в преддверии сезона 2023/24. За это время провёл 109 матчей, в которых набрал 23 (5+18) балла по системе «гол+пас» при показателе полезности «+5», а также стал обладателем Кубка Шёлкового пути.

Руководство клуба поблагодарило Зимина за игру и вклад в победы «Молота» и пожелало успешного продолжения профессиональной карьеры.

Ранее стало известно, что нападающие Даниил Лапин и Руслан Галимзянов продолжат карьеру в «Молоте». Также пермский клуб подписал защитника Николая Аверина, выступавшего в прошлом сезоне за «Динамо СПб».

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