Нападающий Даниил Лапин остаётся в пермском «Молоте» Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Даниил Лапин продолжит карьеру в пермском ХК «Молот». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Этот нападающий пополнил ряды пермской команды в прошлом сезоне, перейдя из воронежского «Бурана». В составе «Молота» 26-летний форвард принял участие в 25 играх и отметился 8 очками (7 голов и 1 результативная передача), при этом его показатель полезности составил «-6».

Ранее стало известно, что пермский хоккейный клуб «Молот» заключил соглашение с защитником Николаем Авериным. В минувшем сезоне 28-летний игрок обороны выступал за «Динамо СПб», где в 65 матчах набрал 12 очков (4 гола и 8 передач) с показателем полезности «+9», став бронзовым призёром OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ сезона 2024/25.

Также сообщалось, что Руслан Галимзянов остаётся в «Молоте» ещё на сезон. Этот 24-летний форвард пополнил состав команды в сезоне 2023/24. Всего за «Молот» Руслан отыграл 83 матча, в которых отметился 30 очками (15 голов и 15 передач) при показателе полезности «+8».

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