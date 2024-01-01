Пермский «Молот» и «Челны» обменялись хоккеистами Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Пермский «Молот» и «Челны» произвели обмен хоккеистами. Вратарь Кирилл Устименко перебрался в Набережные Челны, а состав пермского клуба пополнили нападающий Эмиль Галиаскаров и защитник Кирилл Басистый. Об этом сообщила пресс-служба «Молота».

Кирилл Устименко присоединился к «Молоту» в прошедшем межсезонье. В возрасте 25 лет он сыграл за команду 7 матчей, в которых отразил 90,9% бросков при коэффициенте надежности 2,54.

Эмиль Галиаскаров, воспитанник казанской хоккейной школы, выступал на молодежном и взрослом уровнях за команды системы «Ак Барса». Во Всероссийской хоккейной лиге он провёл 115 встреч, набрав 30 (16+14) очков при показателе полезности «-22». Текущий сезон OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ 24-летний нападающий начал в ХК «Челны», где в 31 матче записал на свой счет 12 (9+3) очков и получил показатель полезности «-2».

Кирилл Басистый воспитанник петербургской хоккейной школы, ранее представлял СКА-1946 и СКА-Варяги на молодёжном уровне. В Молодёжной хоккейной лиге он провёл 176 матчей, набрав 44 (10+34) очка с полезностью «+86». На взрослом уровне 26-летний защитник играл за СКА-Неву, «Ростов», «Ермак» и ХК «Рязань-ВДВ». В нынешнем сезоне OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ Кирилл сыграл 31 матч за ХК «Челны», набрав 4 (1+3) очка с полезностью «-4».

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