Алёна Бронникова К вопросу о сроках строительства Детской железной дороги в Перми вернутся в конце года Инвестпроект реализует РЖД Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Сроки строительства Детской железной дороги (ДЖД) в Перми могут измениться. Как сообщил председатель комитета Законодательного собрания Прикамья по инфраструктуре Павел Черепанов, инвестор проекта ОАО «РЖД» будет определять финансирование в конце 2025 года, тогда станет известно о сроках реализации.

На заседании комитета 10 июня рассматривался вопрос реализации схемы территориального планирования, в рамках которого депутаты обсудили крупные проекты. В частности, членов комитета заинтересовали сроки реализации и причины исключения проекта по строительству ДЖД в Перми из схемы территориального планирования. Глава краевого минимущества Лариса Ведерникова пояснила, что проекту присвоен статус приоритетного инвестиционного, реализуется он за счёт средств инвестора, а не бюджета.

«На сегодняшний день сделан запрос по планам реализации Детской железной дороги. Сейчас они вышли с проектом из экспертизы, но финансирование по всем программам, и будут ли их начинать в следующем году или нет, определят только в конце года», — прокомментировал Павел Черепанов.

Он также обратил внимание, что проект разделён на два этапа: строительство железной дороги в рамках реконструкции полотна вдоль завода им. Шпагина, а также корпус учебного центра ДЖД, оператором которого станет технопарк «Кванториум».

Проект получил статус приоритетного в 2020 году, на его реализацию планировалось потратить 920 млн руб., позже объём инвестиций вырос до 1,68 млрд руб. В ноябре 2023-го срок реализации сместили на два года — с 2025-го на 2027-й. Сейчас эти данные, судя по информации на Инвестиционном портале региона, остаются актуальными.

Проекты строительства учебно-экспозиционного центра и самой дороги прошли госэкспертизу. Зимой 2023-2024 года РЖД приступило к поиску начальника Детской железной дороги в Перми. В данный момент вакансия находится в архиве.

В августе 2024 года министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков рассказал о планах строительства ДЖД. Он сообщил, что дорога пройдёт вдоль Камы от Перми I до Мотовилихи, её длина составит около 4 км, на ней возведут промежуточный остановочный пункт «Набережная». В организации движения будут участвовать современный подвижной состав и ретропоезда. «Фишкой» станет круговое депо образца XIX века.

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