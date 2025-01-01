Минтранс Прикамья вернул деньги за отменённые автобусные рейсы из-за снегопадов в апреле В случае невозврата средств нужно обратиться в ведомство Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 31 мая прекращён возврат средств за отменённые автобусные рейсы из-за апрельских снегопадов. Об этом сообщает краевой минтранс.

Если обращение за возвратом было до 31 мая, но деньги не были возвращены, можно обратиться в автомобильный отдел Министерства транспорта по тел. 8 (342) 244-72-69. Решение о возврате будет приниматься в индивидуальном порядке.





Напомним, 28 и 29 апреля в Перми начались обильные снегопады . Следствием непогоды стали задержки рейсов как на вылет, так и на посадку, а также многочисленные заторы и аварии в городе. На пермских заваленных снегом дорогах машины и автобусы не могли тронуться или заехать в горку.





На улицы города было выведено 98 единиц техники для уборки снега — они очищали тротуары и парковки. Кроме этого, активно прочищались дороги для беспрепятственного движения транспорта.





Добавим, что в те дни некоторые автобусные рейсы были отменены или задержаны, и минтранс принял решение вернуть деньги за билеты. Возврат производился без комиссии.

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