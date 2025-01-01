На улицы Перми выведено 98 единиц техники для уборки снега Работы будут вестись и ночью Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми подрядчики устраняют последствия аномально сильного снегопада. Об этом сообщает администрация города.





Сейчас основной задачей подрядчиков является очистка тротуаров и парковок. Кроме этого, активно прочищаются дороги для беспрепятственного движения транспорта.





«Все подрядчики, осуществляющие содержание улично-дорожной сети города, оперативно получают метеосводки. Для устранения последствий снегопада они продолжают работать в круглосуточном режиме. Им поставлена задача использовать разные противогололедные реагенты, совершая весь цикл подсыпки и прометания улиц. Противогололедными смесями обрабатываются отдельные участки дорог, чтобы не создавать «снежную кашу», — прокомментировали в администрации города.





Отмечается, что особое внимание уделяется маршрутам общественного транспорта, тротуарам, спускам и подъемам. На улицы город вывели максимальное количество как техники, так и рабочих. И днём, и ночью в городе работает 98 единиц техники и порядка 150 рабочих. Как отметил глава города, дорожные службы прилагают максимальные усилия, чтобы период снегопада прошел с минимальными неудобствами.

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