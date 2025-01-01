Алина Наумова Сильный снегопад в Перми парализовал движение автотранспорта Пробки оцениваются в 10 баллов Поделиться Твитнуть

В понедельник, 28 апреля, в Перми с утра начался сильный снегопад, что стало причиной многочисленных заторов и аварий в городе.

По данным сервиса «Яндекс Карты», пробки в городе оцениваются в 10 баллов. В настоящее время затруднено движение по Комсомольскому проспекту, улицам Советская, Белинского, Сибирская, Пушкина и Николая Островского в обе стороны. Кроме того, машины стоят в заторах на Ленина, Попова, Луначарского, Достоевского в сторону Разгуляя, Локомотивная в сторону ДКЖ. Кроме того, сильные пробки по улицам Плеханова, Шоссе Космонавтов, Стахановская, Мира, Советской Армии, Васильева, Дружбы, Крупской, Юрша и Чкалова. На ул. Леонова полностью перекрыто движение.





Помимо этого, серьёзные заторы наблюдаются на пермских дамбах. Затруднено движение по Южной и Северной дамбах. В соцсетях пишут, что на Средней дамбе в сторону Мотовилихинского района автобусы не могут подняться в горку, поэтому на участке скопилась сильная пробка от остановки «Поликлиника им. Пичугина». Вскоре водители автобусов вынужденно высадили пассажиров прямо на дороге. В настоящее время движение на Средней дамбе остановилось.





На улице Петропавловская и на остановке «ул. 1905 года» из-за непогоды встали трамваи, в сторону микрорайона Гайвы, моста Камской ГЭС и в микрорайоне Вышка II сильные заторы, так как машины не могут подняться в горку.

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