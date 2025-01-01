В Перми возобновил работу магазин Putin Team Russia Поделиться Твитнуть

фото: минпромторг Пермского края

В ТРЦ «iMall Эспланада» возобновил работу магазин одежды Putin Team Russia. Ранее сообщалось, что торговая точка опечатана с 30 мая. В администрации торгового центра пояснили, что отдел закрывался владельцем на инвентаризацию.

Напомним, магазин спортивной одежды для мужчин и женщин Putin Team Russia открылся в Перми в феврале 2025 года. В отделе представлен разнообразный выбор товаров для спорта и активного отдыха, включая верхнюю одежду, брюки, лонгсливы, футболки, поло и другую продукцию, а также основная капсульная коллекция на каждый день.

Розничная сеть проекта охватывает 40 магазинов по всей России.

Как отмечал создатель бренда Putin Team Russia Дмитрий Шишкин, рост популярности его одежды связан не только с технологическими решениями. «На сегодняшний день бренд не просто предлагает одежду, но и активно транслирует идеи, которые столь близки всем гражданам России: осмысленный деятельный патриотизм, единство и проактивная жизненная позиция», — заявил он.

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