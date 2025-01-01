В Перми приостановил работу единственный магазин Putin Team Russia Он открылся в феврале Поделиться Твитнуть

фото: минпромторг Пермского края

В ТРЦ «iMall Эспланада» закрыли отдел по продаже одежды Putin Team Russia. Как пишет Properm.ru, магазин прекратил работу 30 мая.

Представитель администрации ТРЦ сообщила корреспонденту портала, что работа отдела приостановлена временно, и отказалась предоставить дополнительные разъяснения.

Напомним, магазин спортивной одежды для мужчин и женщин Putin Team Russia открылся в Перми в феврале. Согласно информации на сайте бренда, его цель — создание уникальной российской продукции, сочетающей удобство, эстетику, передовые производственные технологии и конкурентоспособность на международной арене.

Наибольшее число магазинов (6) находится в Сочи, также имеются филиалы в Санкт-Петербурге (2), Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре и других крупных городах. По данным «Яндекс.Карт», магазин данной марки в Москве (на Шереметьевском шоссе) тоже прекратил свою работу, однако онлайн-магазин продолжает функционировать.

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