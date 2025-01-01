В Перми открылся первый магазин бренда имени президента России Бренд, заявил его создатель, транслирует «осмысленный деятельный патриотизм» Поделиться Твитнуть

фото: минпромторг Пермского края

В пермском ТРЦ «IMall Эспланада» (ул. Петропавловская, 73А) начал работу магазин российского бренда Putin Team Russia. По данным пресс-службы бренда, в магазине представлен разнообразный выбор товаров для спорта и активного отдыха, включая верхнюю одежду, брюки, лонгсливы, футболки, поло и другую продукцию, а также основная капсульная коллекция мужской одежды на каждый день.

Розничная сеть проекта охватывает 40 магазинов по всей России. Представители компании подчеркивают, что запуск новой торговой точки в Перми свидетельствует об усилении влияния предприятия не только в центральной части страны, но и в регионах.

Как считает президент ассоциации «Рослегпром» и создатель бренда Putin Team Russia Дмитрий Шишкин, рост популярности его одежды связан не только с технологическими решениями. «На сегодняшний день бренд предлагает не просто одежду, но и активно транслирует идеи, которые столь близки всем гражданам России: осмысленный деятельный патриотизм, единство и проактивная жизненная позиция», — заявил он.

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