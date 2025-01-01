В Еловском округе Прикамья без электричества остались 12 населённых пунктов На данный момент все линии электропередачи восстановлены Поделиться Твитнуть

фото предоставлено Евгением Кустовым

Штормовая погода 2 июня стала причиной отключения от электроснабжения дюжины населённых пунктов Еловского округа Пермского края: частичное отключение затронуло Елово, а также Кресты, Плишкари, Тойкино, Неволино, Берёзовку, Городище, Дружную, Дуброво, Брюхово, Батуи и Прохорята. Об этом сообщил глава округа Евгений Кустов.

По его словам, энергетики мобилизовали все силы и средства, чтобы оперативно восстановить подачу электроэнергии в дома жителей. Сотрудники «Водоканала» также не остались в стороне — они оперативно убрали поваленные ветром деревья с дорог. Основной причиной отключений стали именно деревья и крупные ветви, упавшие на электропровода.

На данный момент все ЛЭП восстановлены.

Ранее сообщалось, что в с. Крылово Осинского округа сильный ветер 2 июня снёс части крыши местного Дома культуры и бывшей сельской администрации. Кроме того, ветер перевернул и откинул в сторону от трассы остановочный комплекс «Крылово».

Добавим, что о штормовой погоде 2 июня синоптики предупреждали заранее.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.