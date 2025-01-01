В Пермском крае ураган сносил крыши зданий и перевернул остановку Поделиться Твитнуть

Фото: Игорь Морозов / https://vk.com/morozov_osa?from=search

В с. Крылово Пермского края сильный ветер снёс части крыш со зданий местного Дома культуры и бывшей сельской администрации. Кроме того, ветер перевернул и откинул в сторону от трассы остановочный комплекс «Крылово».

Как отметил глава Осинского округа Игорь Морозов, в селе остались и другие последствия непогоды — поваленные деревья, крупные ветки, оторванные элементы различных конструкций.





Глава округа добавил, что во вторник, 3 июня, проводится уборка территории.





Напомним, 2 июня в Пермском крае объявили штормовое предупреждение . Метеорологи прогнозировали, что 2 июня и в первой половине ночи 3 июня в Прикамье ожидаются сильные ливни, крупный град и шквалистое усиление ветра до 22-27 м/с.





Добавим, что, по прогнозу синоптиков, на этой неделе в Прикамье обильные дожди вероятны на юге, в то время как в центральных и северных районах ожидается сухая неделя. Дожди прогнозируются в отдельные дни в виде непродолжительных ливней.

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