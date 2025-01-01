В Прикамье объявлено штормовое предупреждение Ожидаются сильный ливень и ветер Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение, сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ближайшие три часа понедельника, 2 июня, и в первой половине ночи вторника, 3 июня, в Пермском крае ожидаются сильные ливни, крупный град и шквалистое усиление ветра до 22-27 м/с.





Ранее также сообщалось , что на неделе в Пермском крае не прогнозируется существенных температурных отклонений. Понедельник, 2 июня, станет заключительным днём жаркой погоды, после чего в регион поступит более прохладный воздух, и до выходных дневная температура не поднимется выше +25˚, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.





Что касается осадков, то в Прикамье обильные дожди вероятны на юге, в то время как в центральных и северных районах ожидается сухая неделя. Дожди прогнозируются в отдельные дни в виде непродолжительных ливней. Важно отметить, что ещё накануне прогнозировалось избыточное количество осадков на большей части территории края.

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