Неделя в Прикамье будет не такой дождливой, как ожидалось Поделиться Твитнуть

На неделе в Пермском крае не прогнозируется существенных температурных отклонений. Понедельник, 2 июня, станет заключительным днём жаркой погоды, после чего в регион поступит более прохладный воздух, и до выходных дневная температура не поднимется выше +25˚. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Что касается осадков, то в Прикамье обильные дожди вероятны на юге, в то время как в центральных и северных районах ожидается сухая неделя. Дожди прогнозируются в отдельные дни в виде непродолжительных ливней. Важно отметить, что ещё накануне прогнозировалось избыточное количество осадков на большей части территории края.

В среднем за неделю температура воздуха на юго-западе края будет соответствовать норме, на остальной территории — на 2˚ выше нормы, а на крайнем севере — на 3˚ выше.

В понедельник тропический воздух будет вытесняться на северо-восток Прикамья, что приведёт к грозовой активности, особенно в западных районах края. Дневная температура воздуха составит +24…+29˚ по краю и до +28˚ в Перми, что на 8-9˚ выше нормы в центральной и восточной частях региона. Во время гроз возможны шквалы до 20 м/с.

В ночь на вторник воздушная масса сменится на всей территории края и похолодает. Днём будет не выше +18…+23˚, в зоне фронта с облачностью и осадками — до +15˚. В Перми осадки маловероятны, ночью около +15˚, а днем +20…+22˚.

Такая умеренно тёплая погода продержится до выходных. Затем ожидается потепление в дневные часы на 2-4˚ по сравнению с предыдущими днями (в воскресенье до +22…+27˚), при этом увеличится вероятность кратковременных дождей и гроз.

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