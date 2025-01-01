Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Президентский фонд культурных инициатив поддержал восемь проектов из Пермского края Гранты получили театральный фестиваль, подкасты о коми-пермяцкой культуре и линейка сувениров из села Скобелевка Поделиться Твитнуть

Руководитель АНО "Агентство новых технологий" Марина Илюхина, драматург Александр Вислов и театральный критик Татьяна Тихоновец на фестивале "Камский" в 2024 году

Агентство новых технологий

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) подвёл итоги второго грантового конкурса 2025 года. Из 114 проектов, поданных на конкурс из Пермского края, поддержку получили 8.

Наибольший грант из всех полученных у проекта музыкального фестиваля «Раздолье-фест» — 12,3 млн руб. при софинансировании 15,2 млн руб. Грант получило ООО «Айс-шоу Пермь». Эта продюсерская организация, занимающаяся производством и прокатом масштабных ледовых и спортивных шоу, получает большой президентский грант второй раз подряд: в первом грантовом конкурсе нынешнего года компании было предоставлено финансирование в размере 13,7 млн руб. на создание шоу «О любви: путь победителей» (6+) к 80-летию победы в Великой Отечественной войне с участием цирковых артистов и с применением мультимедийных технологий.

Премьера этого спектакля состоится 7 июня в СК им. Сухарева. Режиссёр-постановщик — хорошо знакомый пермякам Илья Авербух.

Новый проект «Айс-шоу Пермь» — «Раздолье-фест» (0+) — пройдёт нынешним летом на базе отдыха «Раздолье» в Троице.

Второй по величине грант — 5,1 млн руб. — получил театральный фестиваль-лаборатория «Камский» (16+). Грантополучателем выступает АНО «Агентство новых технологий». Общая сумма расходов на проведение фестиваля — 10 млн руб.

Этот проект тоже побеждает в конкурсе ПФКИ уже второй раз — он был поддержан во втором грантовом конкурсе 2024 года. Фестиваль «Камский» объединяет театры малых городов Пермского края и ежегодно с 2018 года проходит на разных театральных площадках Прикамья. В 2025-м он состоится в конце ноября — начале декабря в Губахе, на базе студии-театра «Доминанта», который в этом году отмечает 25-летие.

Марина Зорина, арт-директор фестиваля «Камский»:

— Тема фестиваля 2025 года — «Время для молодых». Лабораторные показы — работы молодых актёров и режиссёров — будут посвящены дебютным юношеским произведениям будущих выдающихся мастеров отечественной словесности. Для молодых зрителей — разговоры о современном театре и обсуждение спектаклей. Для наставников молодёжи, школьных преподавателей — семинар-практикум по театральной педагогике.

Среди других проектов-победителей — серия подкастов «История и легенды Коми-Пермяцкого округа» (1,2 млн руб.), проект по сохранению искусства текстильной набойки «Набивное искусство земли Пермской. Продолжение» (682 тыс. руб.), фестиваль археологии и исторической реконструкции «Железный город», который проводит Чусовской музей (698 тыс. руб.), серия подкастов «Книжный «переплёт» (682 тыс. руб.), просветительский проект о русском языке «Чисто по-русски», придуманный книжным сообществом Добрянки (659 тыс. руб.) и создание уникальных сувениров в селе Скобелевка «Скобелевка мастеровая. Новое содружество» (698 тыс. руб.).

В целом по итогам II грантового конкурса ПФКИ в 2025 году было поддержано 810 проектов из 86 регионов России на общую сумму 3 828 млн руб.

Как сообщал «Новый компаньон», в первом конкурсе ПФКИ 2025 года рекордный грант получили Дягилевский фестиваль и программа празднования 100-летия Коми-Пермяцкого округа.

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