Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Новый этно-музыкальный фестиваль в Прикамье намерен возродить традиции «Белых ночей» и «Камвы» Проект «Раздолье-фест» получил рекордный грант от Президентского фонда культурных инициатив Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», нынешним летом на популярной базе отдыха «Раздолье» в Троице пройдёт новый этно-музыкальный фестиваль «Раздолье-фест» (0+).

Грант на его проведение получило от Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) ООО «Айс-шоу Пермь». Грантовое финансирование составило 12,3 млн руб. при софинансировании 15,2 млн руб.

Продюсерская организация, занимающаяся производством и прокатом масштабных ледовых и спортивных шоу, получает большой президентский грант второй раз подряд: в первом грантовом конкурсе нынешнего года компании было предоставлено финансирование в 13,7 млн руб. на создание шоу «О любви: путь победителей» (6+) к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне с участием цирковых артистов и с применением мультимедийных технологий.

Премьера этого спектакля состоится 7 июня в СК им. Сухарева. Режиссёр-постановщик — хорошо знакомый пермякам Илья Авербух.

В новом проекте «Ай-шоу Пермь», следуя актуальной повестке, намерено сосредоточиться на этническом наследии Коми-Пермяцкого округа. Согласно аннотации на сайте Президентского фонда культурных инициатив, «Раздолье-фест» продолжит фестивальную традицию, заложенную «Белыми ночами в Перми», «Kамвой», «Дягилевскими сезонами» и «Городом встреч».

Одним из центральных событий фестиваля станет музыкальный конкурс, направленный на поддержку молодых исполнителей Урала и Приволжья. Его участники смогут проявить себя в трёх категориях: рок-каверы на русском языке, авторские песни, народная музыка и этнические мотивы. Финалисты получат возможность выступить на одной сцене с известными артистами.

Пространство фестиваля будет разделено на пять тематических зон:





Рок-сцена на воде — место выступлений популярных артистов и победителей конкурса;

Фолк-сцена — площадка, где выступят коми-пермяцкие коллективы — носители традиционной культуры;

Ярмарка мастеров — выставка изделий народных ремёсел, традиционного искусства и сувениров;

Творческая площадка — мастер-классы по народным ремёслам коми-пермяков и национальной кухне;

Спортивная зона — народные игры и традиционные коми-пермяцкие забавы.

Кроме того, обещана выставка работ Петра Субботина-Пермяка, лекции и мастер-классы по коми-пермяцкому языку и письменности, театральные постановки на основе фольклорных сюжетов.

Во время фестиваля планируется создание арт-объекта, вдохновлённого традиционными мотивами.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.