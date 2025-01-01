Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Прикамье для деревни Скобелевка создаётся уникальная сувенирная линейка Над проектом работают Рустам Исмагилов и Елена Старикова в сотрудничестве с народными мастерами Поделиться Твитнуть

фото: культурный центр "Притяжение"

В деревне Скобелевка с населением в 1 тыс. человек создаётся уникальная линейка туристических сувениров. Проект «Скобелевка мастеровая» реализует культурный центр «Притяжение», которым руководит Анастасия Кузьменко. Арт-директор проекта — Елена Веселкова.

Инициатива из небольшого населённого пункта Пермского края получила поддержку целого ряда федеральных и региональных фондов: так, Президентский фонд культурных инициатив во втором грантовом конкурсе 2025 года выделил Скобелевке 698,5 тыс. руб. Поддержку оказали также Фонд Тимченко и Ресурсный центр Пермского округа.

В деревне создан фирменный стиль, разработанный командой во главе с Рустамом Исмагиловым — автором медалей Пермского марафона и соавтором скульптурной группы «Пермяк — солёные уши». Логотип СМ («Скобелевка мастеровая») похож на деревенские двускатные крыши, на брёвна, скобы и орнаментальную вышивку.

Основу сувенирной линейки составляют оригинальные текстильные куклы, которые создаёт команда из 15 мастеров во главе с народным мастером Пермского края Любовью Герлиц. «Кукла-игольница», «Подорожница», «Кукла добрых вестей», «Семейка» и другие куклы, а также скобелевские украшения и аксессуары имеют отличительные черты: орнамент на основе логотипа проекта, цветовую гамму из синего, красного и цвета охры и, как утверждают авторы проекта, связь со скобелевскими реалиями.

В рамках проекта, поддержанного президентским грантом, скобелевцы планируют создавать не только сувенирные, но и игровые куклы, а также настольные игры и игровые наборы «Скобелевская кукла с одёжкой».

Под брендом «Скобелевка мастеровая» развивается также кулинарное направление (изготовление пряников по местным рецептам).

Проект предполагает и событийное наполнение. В прошлом году в деревне впервые прошёл фестиваль игрушки «Скобелевка игровая» (0+), нынче он запланирован на 6 сентября в рамках программы «59 фестивалей 59 региона». Кроме того, летом в деревне пройдёт творческая лаборатория с участием Рустама Исмагилова и известного пермского дизайнера одежды Елены Стариковой.

Скобелевка была основана в 1895 году. По данным Пермьстата, на 1 января 2024 года в ней проживал 1391 человек. Деревня находится всего в 3 км от архитектурно-этнографического музея «Хохловка», что позволяет скобелевским мастерам активно участвовать во всех ярмарках ремёсел, которые проходят на территории музея.

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