Следователи Прикамья устанавливают причины гибели людей в водоёмах Ранее в крае утонули мужчина и женщина Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

СУ СК Российской Федерации по Пермскому краю в г. Чернушке и в п. Ильинский проводит проверки по факту гибели женщины и мужчины, тела которых обнаружены в реке Кемаль и пруду села Трун.

В настоящее время следователи осмотрели места происшествий и назначили судебные экспертизы. Помимо того, сотрудники следствия проводят проверки, направленные на установление всех обстоятельств трагедий.





По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.





Напомним, в субботу, 31 мая, из акватории реки Кемаль в Ильинском муниципальном округе извлекли тело женщины без признаков жизни. А в воскресенье, 1 июня, в Чернушинском муниципальном округе на реке Трунок в одноимённом селе утонул мужчина





Следственный комитет отмечает, что чаще всего к трагедии приводят заплывы на дальние дистанции, употребление алкоголя перед купанием, переохлаждение организма, разрывы надувных плавсредств и прыжки с высоты в незнакомых местах.





В ведомстве напоминают о безопасности при отдыхе у водоёмов. Перед купанием необходимо убедиться, что место для купания оборудовано.

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