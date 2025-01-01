В Пермском крае в реке Трунок утонул мужчина МЧС выясняет обстоятельства трагедии Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Чернушинском муниципальном округе на реке Трунок в одноимённом селе утонул мужчина, сообщает краевое МЧС.

Происшествие случилось в воскресенье, 1 июня. В 12:20 информация об инциденте поступила в Главное управление МЧС России по Пермскому краю.





На место происшествия выехали силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС): 7 человек личного состава и 2 единицы техники. МЧС России не привлекалось.





Уточняются обстоятельства и причины гибели.





МЧС Прикамья напомнило жителям региона о необходимости правильного поведения на воде и пребывания около водоёма. Также ведомство просит не оставлять детей без присмотра.





Ранее также сообщалось , что 31 мая из акватории реки Кемаль в Ильинском МО извлекли тело женщины без признаков жизни. Обстоятельства несчастного случая и причина гибели уточняются.

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