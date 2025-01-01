В Пермском крае в реке Трунок утонул мужчина

МЧС выясняет обстоятельства трагедии

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Водоём

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Чернушинском муниципальном округе на реке Трунок в одноимённом селе утонул мужчина, сообщает краевое МЧС.

Происшествие случилось в воскресенье, 1 июня. В 12:20 информация об инциденте поступила в Главное управление МЧС России по Пермскому краю.

На место происшествия выехали силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС): 7 человек личного состава и 2 единицы техники. МЧС России не привлекалось.

Уточняются обстоятельства и причины гибели.

МЧС Прикамья напомнило жителям региона о необходимости правильного поведения на воде и пребывания около водоёма. Также ведомство просит не оставлять детей без присмотра.

Ранее также сообщалось, что 31 мая из акватории реки Кемаль в Ильинском МО извлекли тело женщины без признаков жизни. Обстоятельства несчастного случая и причина гибели уточняются.

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