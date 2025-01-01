В Пермском крае в реке Кемаль утонула женщина
В МЧС устанавливают обстоятельства трагедии
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, из акватории реки Кемаль в Ильинском муниципальном округе извлекли тело женщины без признаков жизни.
Обстоятельства несчастного случая и причина гибели уточняются, отметили в ведомстве.
В МЧС напоминают об элементарных правилах безопасности: нельзя купаться в необорудованных местах и употреблять алкоголь перед купанием. В ведомстве настоятельно рекомендуют жителям соблюдай правила безопасного на воде.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.