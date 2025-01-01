В Пермском крае в реке Кемаль утонула женщина В МЧС устанавливают обстоятельства трагедии Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, из акватории реки Кемаль в Ильинском муниципальном округе извлекли тело женщины без признаков жизни.

Обстоятельства несчастного случая и причина гибели уточняются, отметили в ведомстве.

В МЧС напоминают об элементарных правилах безопасности: нельзя купаться в необорудованных местах и употреблять алкоголь перед купанием. В ведомстве настоятельно рекомендуют жителям соблюдай правила безопасного на воде.

Напомним, 8 мая в Сылве, недалеко от с. Каширино, утонул 65-летний мужчина. Чтобы транспортировать тело на берег, потребовалась помощь спасателей. В связи с гибелью человека следователи СК начали проверку.

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