Обнаружено тело утонувшего в Сылве 75-летнего жителя Прикамья Следователи выясняют все обстоятельства Поделиться Твитнуть

фото Кунгурской поисково-спасательной службы

Восьмого мая 2025 года, в 19:02, на номер телефона Кунгурской поисково-спасательной службы поступило сообщение от дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы КМО об обнаружении тела мужчины в реке Сылва, недалеко от села Каширино. Требовалась помощь спасателей для транспортировки тела на берег.

Группа спасателей ГОР 8 оперативно прибыла в указанное место. Сотрудники службы извлекли тело из воды и передали его представителям правоохранительных органов.

Как сообщили в СУ СКР по Пермскому краю, устанавливаются обстоятельства гибели мужчины 1950 г. р.

СМИ пишут, что речь может идти о 75-летнем Александре Попове из Кунгурского округа, утонувшем в Сылве в конце марта. Мужчина провалился под лёд и утонул на глазах свидетелей. Сначала поисковые работы вели водолазы, но затем работы были приостановлены из-за паводка и ухудшения видимости.

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