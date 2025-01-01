Утонувшего в Прикамье 75-летнего рыбака будут искать с помощью беспилотника Поделиться Твитнуть

фото: завод "Машиностроитель"

Власти Пермского края планируют задействовать дрон для поиска тела 75-летнего рыбака, утонувшего в реке. Об этом perm.aif.ru сообщили в региональном управлении МВД.

Речь идёт об Александре Попове из Кунгурского округа, трагически погибшем 28 марта 2025 года. Мужчина провалился под лёд на Сылве и утонул на глазах свидетелей.

Спустя два дня родственники обратились в «Поисково-спасательную службу КМО» с просьбой о помощи в обнаружении тела. Сначала поисковые работы вели водолазы, но затем работы были приостановлены из-за паводка и ухудшения видимости. Родственники также утверждают, что спасатели заявили об отсутствии официального запроса от полиции.

В ГУ МВД Пермского края сообщили, что информация о трагедии передана в ЕДДС Кунгурского округа.

По данным краевой полиции, поисковые мероприятия проводились сотрудниками «Поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа» по собственной инициативе, без специального запроса от МО МВД России «Кунгурский».

В настоящее время отдел уголовного розыска МО МВД «Кунгурский» обратился в ГУ МЧС Пермского края для возобновления поисков с использованием беспилотника для обследования Сылвы и береговой линии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.