В МЧС Прикамья рассказали об отличиях учебной и настоящей тревоги Ранее в краевой столице оштрафовали инженера за ложное срабатывание системы оповещения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пресс-службе ГУ МЧС России рассказали, как отличить учебную сирену от настоящей. Как пояснили в ведомстве, проверка систем оповещения населения проводится два раза в году, а жителей заранее уведомляют о том, что в определённую дату и часы в городе будет звучать сирена с голосовым сообщением.

В случае настоящей сирены жители услышат о том, какой именно характер угрозы и что нужно делать.

Ранее стало известно, что инженера АО «Компания Технопол», который в январе случайно запустил вой сирен в Перми, привлекли к административной ответственности. Мировой суд Ленинского района Перми назначил ему наказание в виде штрафа.

Из материалов дела известно, что 24 января филиал ФБУ «Администрация Камводпуть» вместе с организацией, занимающейся обслуживанием региональной системы оповещения населения Пермского края, проводил технические работы по интеграции локальных и региональных систем оповещения. Инженером случайно активировал тестовый запуск сирен С-40, вызвав ложный сигнал тревоги.

Сигнал звучал около 15 минут. Власти сообщили, что поводов для паники нет, а срабатывание системы оповещения связано с сопряжением локальных систем оповещения с региональной.

В марте на инженера составили протокол по ч. 1 ст. 20.7 КоАП РФ за нарушение федерального Положения о системах оповещения населения.

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