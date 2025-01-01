В разных районах Перми был слышан вой сирен В городе прошла проверка готовности систем оповещения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители Перми 24 января около 11:45 услышали в разных районах города звуки сирен. Как сообщили в силовых органах, в городе проводится проверка систем оповещения населения. Региональное МЧС просит не паниковать.

Информация об оповещении появилась в пермских соцсетях. О звуках сирен сообщали в разных районах города, в том числе в центре. Проверка проводилась около 15 минут.

«Новый компаньон» направил запрос в Министерство территориальной безопасности Пермского края. На момент публикации новости комментарий не был получен.

В прошлый раз проверка сирен в Перми проходила в начале октября. Узлы сиренного и речевого оповещения со стационарных и мобильных комплексов, оборудованных сигнальными громкоговорящими устройствами включались на три минуты. Вещание теле- и радиопрограмм было прервано, до зрителей и слушателей доведена информация о проведении проверки.

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