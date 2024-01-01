В Перми проверили готовность системы оповещения Жители города услышали звук сирен Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В Перми с 10:40 до 10:43 прошла проверка готовности системы оповещения. Звучал сигнал «Внимание всем!».

На три минуты включались узлы сиренного и речевого оповещения со стационарных и мобильных комплексов, оборудованных сигнальными громкоговорящими устройствами.

Всех пермяков, которые услышали звук сирен и речевое оповещение, власти заранее просили соблюдать спокойствие, включить теле- и радиоприёмники и прослушать сообщение.

Вещание теле- и радиопрограмм было прервано, до зрителей и слушателей доведена информация: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».

Напомним, ранее сообщалось, что пермяки, живущие в районе «Мотовилихинских заводов», еженедельно по пятницам в 14:00 будут слышать заводские сирены. Администрация предприятия просит жителей сохранять спокойствие, так как тревога будет учебной, и нужна она для проверки работы систем оповещения. Как долго продлятся еженедельные проверки, не сообщалось.

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