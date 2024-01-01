На «Мотовилихинских заводах» в Перми раз в неделю будут включать сирены Горожан просят соблюдать спокойствие Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермяки, живущие в районе «Мотовилихинских заводов», теперь еженедельно, по пятницам в 14:00, будут слышать сирены. Горожан просят соблюдать спокойствие, так как тревога будет учебной, и нужна она для проверки работы систем оповещения.

«Для нашего завода безопасность работников является абсолютным приоритетом, — пояснили изданию 59.ru в пресс-службе МЗ. — Мы придаём большое значение обеспечению безопасной рабочей среды и принимаем все необходимые меры для предотвращения возможных рисков и несчастных случаев. В том числе с учётом тестирования системы оповещения, которая является надёжным средством для быстрого и эффективного информирования работников о возможных опасностях или чрезвычайных ситуациях».

На заводе добавили, что регулярная проверка системы оповещения сможет гарантировать её функционирование должным образом. При этом о каких «несчастных случаях» и «рисках» сказано в сообщении, в пресс-службе не пояснили.

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