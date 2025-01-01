Алёна Бронникова В Перми оштрафовали инженера за ложное срабатывание системы оповещения К неожиданному запуску сирен привела ошибка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Инженера, который в январе случайно запустил вой сирен в Перми, привлекли к административной ответственности. По информации регионального МЧС, мировой суд Ленинского района назначил ему наказание в виде штрафа.

«24 января текущего года филиал ФБУ «Администрация Камводпуть» совместно с организацией, занимающейся обслуживанием региональной системы оповещения населения Пермского края, проводил технические работы по интеграции локальных и региональных систем оповещения. Инженером АО «Компания Технопол» случайно был активирован тестовый запуск сирен С-40, вызвав ложный сигнал тревоги», — рассказали в ведомстве.

В марте ГУ МЧС России по Пермскому краю был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.7 КоАП РФ за нарушение федерального Положения о системах оповещения населения. Пермякам напомнили, что комплексные проверки систем проводятся дважды в год с предварительным уведомлением жителей о датах проверок через СМИ. В реальных ситуациях сигнал в оповещении будет дополняться информацией о характере угроз.

Напомним, 24 января около 11:45 пермяки услышали в разных районах города вой сирен. Сигнал звучал около 15 минут. Власти сообщили, что поводов для паники нет, а срабатывание системы оповещения связано с проведением сопряжения локальных систем оповещения с региональной.

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