Алёна Бронникова В Минтербезе рассказали о причине срабатывания систем оповещения в Перми Жителей просят сохранять спокойствие Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В Министерстве территориальной безопасности Прикамья прокомментировали информацию о срабатывании в Перми системы оповещения населения региона. Жители 24 января услышали вой сирен в разных районах города.

Как сообщили в ведомстве, в первой половине дня на территории региона была проведена внеплановая комплексная проверка готовности системы оповещения населения. Всех, кто услышал звук сирен, просят сохранять спокойствие.

«В настоящее время проводится сопряжение локальных систем оповещения с региональной системой оповещения Пермского края, в связи с чем возможен внеплановый проверочный запуск электросирен региональной системы оповещения Пермского края с целью проверки сигналов оповещения», — уточнили в краевом минтербезе.

В пермских соцсетях появились публикации от очевидцев о срабатывании систем оповещения в Индустриальном, Ленинском, Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах Перми. В силовых органах сообщили о внеплановой проверке. В краевом МЧС жителей призвали не паниковать.

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