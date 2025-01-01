Алёна Бронникова Увеличение турпотока в Прикамье к 2030 году ожидается до 2 млн человек Регион демонстрирует динамичный рост интереса для путешествий Поделиться Твитнуть

Юлия Усольцева

В Прикамье к 2030 году планируется увеличить туристический поток до 2 млн человек. Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что в регионе создаются новые места размещения туристов, активно развивается туристическая инфраструктура.

Помимо традиционных видов туризма, в регионе растёт и круизный речной туризм. За период навигации 2024 года в Пермь зашло 277 теплоходов, что на 42% больше, чем в 2023 году. Для улучшения инфраструктуры был капитально отремонтирован причал «Пермь I», в Закамске и Краснокамске построены новые модульные причалы, а Хохловка и Соликамск уже в этом сезоне смогут принимать не только маломерные суда, но и круизные теплоходы. В ближайшее время также планируется построить причалы для Осы, Добрянки и Ильинского.

Говоря о развитии транспортной инфраструктуры, губернатор отметил, что по итогам прошлого года объёмы речных грузоперевозок выросли на 29%. Улучшение отмечается и в сфере общественного транспорта: за пять лет были обновлены 1292 пассажирских автобуса на муниципальных и межмуниципальных маршрутах, а трамваи почти полностью заменены на низкопольные.

Напомним, в 2022 году, краевые власти сообщали, что к 2030 году в Прикамье планируется увеличить турпоток до 1,5 млн человек.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что сервис путешествий отметил значительный рост интереса к путешествиям в Пермский край в мае 2025 года по сравнению с 2024 годом. Популярность поездок в регион возросла на 142%, то есть почти в 2,5 раза.

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