Пермский край вошёл в топ-3 быстрорастущих туристических направлений в первые недели мая Пермь заняла второе место Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сервис «Яндекс Путешествия» изучил востребованность у туристов и резервирование гостиниц и апартаментов с 8 по 11 мая 2025 года, сопоставив эти показатели с данными за аналогичный период предыдущего года, чтобы выявить наиболее динамично развивающиеся туристические направления в РФ.

Так, Пермский край продемонстрировал значительное увеличение интереса к майским путешествиям по сравнению с 2024 годом. Популярность поездок в регион возросла на 142%, то есть почти в 2,5 раза. В среднем цена за ночь составила 5310 руб., а средняя продолжительность пребывания туристов — 2 дня. В рейтинге российских регионов по росту популярности Пермский край занял 3-е место, уступив только Республике Адыгея (+203%) и Карачаево-Черкессии (+149%).

Согласно информации сервиса, Пермь также стала одним из наиболее активно набирающих популярность у россиян населённых пунктов. Спрос на это направление увеличился на 129% по сравнению с прошлогодними праздничными днями. Средняя стоимость ночи составила 5360 руб., а туристы в среднем оставались в Перми на 2 дня. Среди населённых пунктов России Пермь заняла вторую позицию, уступив лидерство селу Архыз в Карачаево-Черкессии (+173%).

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