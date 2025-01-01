В смерти 6-летней девочки в заброшенном колодце в Пермском крае нашли виновного
Им оказался чиновник, который следил за бесхозными объектами
Пермский краевой суд оставил без изменения приговор чиновнику, который в Верхнечусовских Городках следил за бесхозными объектами и по вине которого в августе 2022 года погибла шестилетняя Настя Брихунец, утонувшая в заброшенном колодце для пожарных нужд. Об этом сообщает «КП-Пермь».
Эта история получила широкий общественный резонанс. В августе 2022 года девочка ушла в магазин за конфетами и не вернулась. Поиски, в которых участвовали полиция, спасатели и волонтёры, продолжались двое суток. Тело ребёнка было обнаружено в колодце.
После инцидента по подозрению в убийстве был задержан местный безработный Виктор Мошкин, проживающий рядом с местом трагедии. Ранее он был осуждён за убийство собственной дочери.
Виктора Мошкина содержали под стражей четыре месяца, после чего освободили в связи с недоказанностью вины.
После освобождения мужчина проходил лечение в больнице, а затем подал иск за необоснованное преследование и получил компенсацию в 327 тыс. руб.
Более года шло следствие, материалы дела составили 22 тома. Причиной трагедии признали несчастный случай: прогнившая крышка колодца провалилась под весом девочки. В итоге, в июле 2023 года, обвинение в халатности, повлекшей смерть, было предъявлено 48-летнему Николаю Исакову, директору МКУ, который на момент трагедии исполнял обязанности. Дело дважды прекращали, но затем возобновляли.
Выяснилось, что ранее на месте колодца была выгребная яма, а в 1987 году здесь организовали пожарный водоём. Долгое время он находился на балансе, но после реорганизации округа в 2019 году стал бесхозным.
Прокурор запросил для Исакова три года колонии-поселения, но суд, признав его виновным в должностном преступлении, назначил ему два года лишения свободы условно.
Исаков, находящийся на пенсии, но продолжающий работать в сфере пожарной безопасности, не считает себя виновным. Он заявил, что его должностные обязанности не были чётко регламентированы, и финансирование на осмотр колодцев не выделялось.
Сторона защиты утверждает, что администрация округа знала о состоянии колодцев, но не принимала мер.
Суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.
После вступления приговора в силу родители Насти планируют потребовать компенсацию в размере 5 млн руб. каждому с администрации как работодателя Исакова.
По словам матери погибшей девочки, после трагедии никаких мер по обеспечению безопасности бесхозных колодцев принято не было.
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