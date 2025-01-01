В смерти 6-летней девочки в заброшенном колодце в Пермском крае нашли виновного Им оказался чиновник, который следил за бесхозными объектами Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Пермский краевой суд оставил без изменения приговор чиновнику, который в Верхнечусовских Городках следил за бесхозными объектами и по вине которого в августе 2022 года погибла шестилетняя Настя Брихунец, утонувшая в заброшенном колодце для пожарных нужд. Об этом сообщает «КП-Пермь».

Эта история получила широкий общественный резонанс. В августе 2022 года девочка ушла в магазин за конфетами и не вернулась. Поиски, в которых участвовали полиция, спасатели и волонтёры, продолжались двое суток. Тело ребёнка было обнаружено в колодце.

После инцидента по подозрению в убийстве был задержан местный безработный Виктор Мошкин, проживающий рядом с местом трагедии. Ранее он был осуждён за убийство собственной дочери.

Виктора Мошкина содержали под стражей четыре месяца, после чего освободили в связи с недоказанностью вины.

После освобождения мужчина проходил лечение в больнице, а затем подал иск за необоснованное преследование и получил компенсацию в 327 тыс. руб.

Более года шло следствие, материалы дела составили 22 тома. Причиной трагедии признали несчастный случай: прогнившая крышка колодца провалилась под весом девочки. В итоге, в июле 2023 года, обвинение в халатности, повлекшей смерть, было предъявлено 48-летнему Николаю Исакову, директору МКУ, который на момент трагедии исполнял обязанности. Дело дважды прекращали, но затем возобновляли.

Выяснилось, что ранее на месте колодца была выгребная яма, а в 1987 году здесь организовали пожарный водоём. Долгое время он находился на балансе, но после реорганизации округа в 2019 году стал бесхозным.

Прокурор запросил для Исакова три года колонии-поселения, но суд, признав его виновным в должностном преступлении, назначил ему два года лишения свободы условно.

Исаков, находящийся на пенсии, но продолжающий работать в сфере пожарной безопасности, не считает себя виновным. Он заявил, что его должностные обязанности не были чётко регламентированы, и финансирование на осмотр колодцев не выделялось.

Сторона защиты утверждает, что администрация округа знала о состоянии колодцев, но не принимала мер.

Суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

После вступления приговора в силу родители Насти планируют потребовать компенсацию в размере 5 млн руб. каждому с администрации как работодателя Исакова.

По словам матери погибшей девочки, после трагедии никаких мер по обеспечению безопасности бесхозных колодцев принято не было.

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