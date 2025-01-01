В Прикамье пострадавшую в ДТП хоккеистку выписали из больницы Команда девочек попала в аварию на трассе Пермь — Березники весной этого года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В министерстве физкультуры и спорта Пермского края сообщили, что юную хоккеистку, которая пострадала в аварии на трассе Пермь-Березники в апреле этого года, выписали из больницы.

«Серьёзные травмы в ДТП получил тренер команды. Сейчас он также готовится к выписке. От спортивной общественности Пермского края выражаем благодарность всем врачам и медицинскому персоналу, которые участвовали в спасении пострадавших», — рассказали в краевом минспорта.

Как ранее писал «Новый компаньон», авария с участием хоккейной команды произошла 18 апреля. В ней пострадали десять человек, двое из которых — тренер детской хоккейной команды Николай Сидоров и его воспитанница — получили серьёзные травмы и бортом санавиации были доставлены в Пермь.

После происшествия Госинспекция труда Пермского края начала проверку, а СК возбудил уголовное дело.

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