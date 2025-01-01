Пострадавшие в ДТП юная хоккеистка и её тренер санавиацией доставлены в Пермь Их состояние тяжёлое Поделиться Твитнуть

фото: ГИБДД

Пострадавшие в аварии на трассе Пермь—Березники тренер детской хоккейной команды Николай Сидоров и его воспитанница бортом санавиации доставлены в Пермь. Об этом сообщили в минспорта региона. Ранее сообщалось о транспортировки раненых наземным транспортом.

«Сейчас за жизнь юной хоккеистки и тренера борются врачи ведущих краевых учреждений здравоохранения», — рассказали в ведомстве, добавив, что в машине, попавшей в ДТП, ехала хоккейная команда девочек. Спортсменки и тренеры возвращались с всероссийского турнира «Золотая шайба», который проходил в Чайковском.

В минздраве сообщили, что на 19 апреля состояние обоих пострадавших по-прежнему остаётся тяжёлым.

Напомним, 18 апреля днём рядом с Романово в Березниковском округе (на 142 км автодороги Пермь—Березники) произошло ДТП с микроавтобусом, который врезался в грузовик Mercedes.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса выбрал небезопасную скорость и не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего грузовика. Это привело к столкновению с «Ладой Грантой», которую отбросило в кювет, а микроавтобус врезался в лесовоз, ехавший в попутном направлении.

В результате аварии пострадали десять человек, в том числе шестеро детей. Двое госпитализированы, семерых после осмотра отпустили на амбулаторное лечение, одна женщина от госпитализации отказалась.

Возбуждено уголовное дело.

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