На трассе Пермь—Березники автобус с пассажирами попал в ДТП с грузовиком
Пострадали несколько человек, в том числе ребёнок
Рядом с Романово в Березниковском округе 18 апреля произошло ДТП с микроавтобусом, который врезался в грузовик Mercedes. ДТП случилось около 14:30 на 142 км автодороги Пермь—Березники. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Прикамья.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса выбрал небезопасную скорость и не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего грузовика. Это привело к столкновению с «Ладой Грантой», которую отбросило в кювет, а микроавтобус столкнулся с лесовозом, ехавшем в попутном направлении.
В результате аварии пострадали водитель и четыре пассажира микроавтобуса, в том числе один ребёнок.
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