На трассе Пермь—Березники автобус с пассажирами попал в ДТП с грузовиком Пострадали несколько человек, в том числе ребёнок Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

Рядом с Романово в Березниковском округе 18 апреля произошло ДТП с микроавтобусом, который врезался в грузовик Mercedes. ДТП случилось около 14:30 на 142 км автодороги Пермь—Березники. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Прикамья.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса выбрал небезопасную скорость и не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего грузовика. Это привело к столкновению с «Ладой Грантой», которую отбросило в кювет, а микроавтобус столкнулся с лесовозом, ехавшем в попутном направлении.

В результате аварии пострадали водитель и четыре пассажира микроавтобуса, в том числе один ребёнок.

Сейчас по факту ДТП полиция проводит проверку, а следователи СК возбудили уголовное дело. Ход расследования поставлен на контроль в прокуратуре Березников.

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