Инспекция труда расследует обстоятельства получения травм детским тренером в Прикамье Тренер женской хоккейной команды «Росомаха» попал в ДТП вместе с воспитанницами Поделиться Твитнуть

фото: ГИБДД

В Пермском крае Государственная инспекция труда начала проверку обстоятельств серьёзного инцидента, случившегося 18 апреля 2024 года с преподавателем Центра допобразования им. Протасова (Красновишерск), который также тренировал женскую хоккейную команду «Росомаха».

Согласно уведомлению, отправленному работодателем в Инспекцию, 18 апреля днём педагог допобразования 1994 г.р. получил тяжёлые повреждения в результате ДТП на трассе Пермь—Березники около с. Романово. Он возвращался с хоккейных соревнований из Чайковского. В момент аварии сотрудник находился на переднем пассажирском сиденье микроавтобуса.

Комиссия, расследующая несчастный случай, запросила материалы из ГИБДД, включая осмотр места происшествия. Проводится опрос должностных лиц компании, а также юридический анализ документов, касающихся трудовой деятельности пострадавшего и его командировки. При выявлении нарушений трудового законодательства будут приняты административные меры.

Заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Павел Бахтагареев отметил, что для оперативного назначения страховых выплат пострадавшему, а также для ускорения его медицинской, социальной и профессиональной реабилитации данный случай будет оформлен актом по форме Н-1С. Это позволит получить выплаты без ожидания результатов экспертиз или решений правоохранительных органов и суда.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в аварии на трассе Пермь—Березники пострадали десять человек, двое из которых — тренер детской хоккейной команды Николай Сидоров и его воспитанница — получили серьёзные травмы и бортом санавиации доставлены в Пермь. В субботу, 19 апреля, их состояние ещё оценивалось как тяжёлое.

Возбуждено уголовное дело.

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