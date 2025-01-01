Алёна Бронникова В Пермском крае могут появиться особо охраняемые озеленённые территории Внесение проекта закона ожидается в августе Поделиться Твитнуть

Анастасия Аверкова

В Пермском крае могут появиться особо охраняемые озеленённые территории (ООЗТ). С инициативой внесения изменений в действующие региональные законы «Об озеленённых территориях Пермского края» от 2022 года и об ООПТ — от 2015 года выступило минприроды Прикамья.

Согласно опубликованной на сайте краевого правительства пояснительной записке, законопроектом регулируются вопросы и порядок образования ООЗТ, в том числе возможность преобразования из ООПТ, режим охраны и использования. В эту категорию предлагается выделить различные зоны и участки, в частности зоны охраняемого ландшафта, прогулочные зоны, предназначенные для массового отдыха рекреационные центры, физкультурно-оздоровительные и спортивные и иные зоны.

К ООЗТ могут относиться участки, на которых располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы, имеющие особое значение, в отношении которых установлены специальные условия осуществления хозяйственной деятельности. А также те участки, где произрастают зелёные насаждения, за исключением ООПТ и лесов.

Документом уточняются положения закона об учёте озеленённых территорий и инвентаризации зелёных насаждений и определяются уполномоченные лица. Авторы отмечают, что проект направлен на устранение выявленных недостатков и доработку проблемных положений действующего закона.

В минприроды «Новому компаньону» сообщили, что данный законопроект будет подготовлен в новой редакции, и его внесение планируется в августе.

«Внесение проекта закона перенесено на август 2025 года в связи с необходимостью повторной оценки регулирующего воздействия и подготовки законопроекта в новой редакции», — рассказали в ведомстве.

Официальное понятие, границы объектов и режим охраны ООПТ в Прикамье были определены постановлением краевого правительства в 2008 году. На этих участках установлены особые режимы охраны окружающей среды для сохранения природных объектов. На трёх ООПТ, пользующихся большой популярностью у туристов, в 2023 году была введена плата за вход для их сохранения и развития.

В этом году власти приняли решение об увеличении платы до 150 руб., а также включения в перечень платных зон ещё двух объектов. На территории ООПТ «Каменный город» в данный момент ведутся работы по обустройству экотропы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.