Плату за посещение природных парков в Прикамье повысят с 24 февраля Цена вырастет до 150 рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщается на официальном сайте дирекции ООПТ (особо охраняемых природных территорий) Пермского края, стоимость посещения природных парков в регионе вырастет со 100 до 150 руб. с 24 февраля этого года.

Увеличение платы в ведомстве объяснили тем, что изменился размер прожиточного минимума трудоспособного населения. С 1 января в регионе средняя величина прожиточного минимума увеличена на 14,7%, до 16,3 тыс. руб. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 17,7 тыс. руб. (+2,2 тыс. к 2024 году), для пенсионеров — 14 тыс. руб. (+1,8 тыс.), для детей — 15,8 тыс. руб. (+1,7 тыс.).

Туристы должны будут платить по 150 руб. за посещение природного парка «Пермский» (Вишерский, Усьвинский и Чусовской), а также камней «Полюд» и «Колчимский».

Напомним, документ о повышении платы также предполагает и увеличение количества платных территорий до пяти и дополнение перечня льготных категорий посетителей. Вход сделают бесплатным для военнослужащих, добровольцев и служащих в войсках нацгвардии, выполняющих задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию Курской области, а также членов их семей.

Как ранее писал «Новый компаньон», плата за вход на ООПТ в размере 100 руб. была установлена в 2023 году. Тогда платными сделали посещение трёх зон: природного парка «Пермский», «Полюдов камень» и «Колчимский камень». Как отмечает ведомство, самыми популярными в прошлом году у туристов стали природный парк «Пермский» и его объекты: Каменный город, Столбы на Усьве и камень Ветлан на Вишере.

После вступления в силу нового постановления плата будет взиматься также за посещение охраняемого ландшафта «Кваркуш» и геологического памятника природы «Ординская пещера». Средства, собранные за вход, направляются на сохранение и развитие ООПТ, включая создание новой рекреационной инфраструктуры.

По данным краевого минприроды, за 2024 год на территории природного парка «Пермский» было установлено 6 туристических стоянок и 45 кострищ. В данный момент продолжается обустройство экологической тропы в Каменном городе.

По итогам прошлого года, посещение природных парков Пермского края оплатили более 70 тыс. человек. За нарушение правил посещения ООПТ было составлено 103 протокола. Сумма штрафов варьируется в пределах 3-4 тыс. руб.

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