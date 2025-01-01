Алёна Бронникова В минприроды Пермского края объяснили причину повышения платы за посещение ООПТ Стоимость входа в природные парки вырастет до 150 рублей Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

В министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края рассказали о причине принимаемого решения по увеличению платы за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и расширению перечня платных зон.

«Принимаемое решение связано с увеличением прожиточного минимума, а также после мониторинга анализа посещаемости ООПТ регионального значения, не включённых в настоящее время в перечень ООПТ, за посещение которых взимается плата, в совокупности с их уникальностью, возможность администрировать взимание такой платы в дальнейшем», — пояснили «Новому компаньону» в ведомстве.

Проект документа, которым власти предлагают повысить туристический сбор до 150 руб., был опубликован 14 января. Он также предполагает увеличение количества платных территорий до пяти и дополнение перечня льготных категорий посетителей. Вход сделают бесплатным, в том числе для военнослужащих, добровольцев и служащих в войсках нацгвардии, выполняющих задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию Курской области, а также члены их семей.

В данный момент постановление не подписано. Дата направления заключения указана до 21 января. Документ вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. В минприроды сообщили, что сейчас проект документа находится на согласовании, точная дата принятия решения не раскрывается.

На вопрос о включении в платную зону новых ООПТ в ведомстве ответили утвердительно, однако не уточнили, идёт ли речь только об указанных в данном проекте постановления или рассматриваются и другие природные достопримечательности региона.

Плата за вход на ООПТ в размере 100 руб. была установлена в 2023 году. Тогда платными сделали посещение трёх зон: природного парка «Пермский», «Полюдов камень» и «Колчимский камень». Как отмечает ведомство, самыми популярными в прошлом году у туристов стали природный парк «Пермский» и его объекты: Каменный город, Столбы на Усьве и камень Ветлан на Вишере.

После вступления в силу нового постановления плата будет взиматься также за посещение охраняемого ландшафта «Кваркуш» и геологического памятника природы «Ординская пещера». Средства, собранные за вход, направляются на сохранение и развитие ООПТ, включая создание новой рекреационной инфраструктуры.

По данным краевого минприроды, за 2024 год на территории природного парка «Пермский» было установлено 6 туристических стоянок и 45 кострищ. В данный момент продолжается обустройство экологической тропы в Каменном городе.

На 2025 год планируется установка новых объектов в природном парке, на Полюде и Колчимском камне. В перечень работ войдёт обустройство входных группы, туристических стоянок, беседок, туалетов, кострищ, различных арт-объектов, а также кемпингов, навесов и пр. Помимо этого, запланирован ремонт уже существующей инфраструктуры.

По итогам прошлого года, посещение природных парков Пермского края оплатили более 70 тыс. человек. За нарушение правил посещения ООПТ было составлено 103 протокола. Сумма штрафов варьируется в пределах 3-4 тыс. руб.

Напомним, по решению правительства Пермского края с 1 января в регионе средняя величина прожиточного минимума увеличена на 14,7%, до 16,3 тыс. руб. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 17,7 тыс. руб. (+2,2 тыс. к 2024 году), для пенсионеров — 14 тыс. руб. (+1,8 тыс.), для детей — 15,8 тыс. руб. (+1,7 тыс.).

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