Алёна Бронникова Жители Пермского края пожаловались на состояние экотропы в Каменном городе Её строительство ведётся с сентября 2024 года Поделиться Твитнуть

Эскизный проект / zakupki.gov.ru

Жители Пермского края пожаловались на состояние экологической тропы, проложенной к ООПТ «Каменный город». В telegram-канале «Пермь Активная» 29 апреля появилось видео, снятое посетителями туристического объекта. На записи видно, как обновлённый деревянный настил на тропе качается в разные стороны во время движения по нему.

«Швеллеры вышли в нескольких местах, и так примерно половина пути. Надо то ли переделывать, то ли приколачивать обратно. Так после зимней стройки выглядит тропа в Каменном городе. Качаются туристы», — прокомментировала автор видео.

В Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края «Новому компаньону» рассказали, что исполнитель уже устраняет выявленные недостатки. Ввод экотропы в эксплуатацию будет осуществляться после схода снежного покрова.

«До окончания работ доступ на экотропу ограничен. Предупредительные знаки на местности установлены. Информация об ограничениях посещения экотропы размещена на официальном сайте учреждения и группе ВК», — добавили в ведомстве.

Напомним, контракт на 23 млн руб. по строительству экотропы в Каменном городе был заключён в 2024 году. Подрядчиком был выбран «Акрополь-М». Работы стартовали в сентябре. В феврале прокуратура Гремячинска внесла представление руководителю дирекции ООПТ в связи с тем, что срок выполнения работ истёк ещё в декабре, а ряд работ, включая укладку тропиночного покрытия, оказался не завершён.

Отметим, с 2023 года в Пермском крае ввели туристический сбор за посещение природных парков, в том числе парка «Пермский», в состав которого входит и Каменный город. По утверждениям чиновников, все собранные деньги идут на обустройство территорий. В этом году цены подняли со 100 до 150 руб.

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