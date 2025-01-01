В Пермский краевой суд поступило уголовное дело в отношении фотографа Григория Скворцова Пермяка обвиняют в госизмене Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Константин Долгановский

На следующей неделе, 26 мая, в Пермском краевом суде будет рассмотрено ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания в СИЗО фотографу и музыканту из Перми Григорию Скворцову. Пермяка обвиняют в госизмене. Он находится под арестом с осени 2023 года.

По данным Properm.ru, ходатайство рассмотрит судья Сергей Коробейников, а фотограф будет участвовать по ВКС из СИЗО «Лефортово». Затем обвиняемого должны этапировать в Пермь для участия в судебном процессе. Сообщается, что дело будут рассматривать в закрытом режиме.

Как ранее писал «Новый компаньон», Скворцову предъявили обвинение из-за возможного факта передачи американскому журналисту книги Дмитрия Юркова «Советские «секретные бункеры»: городская специальная фортификация 1930-1960-х годов». Любопытно, что при этом сама книга продаётся в свободном доступе в интернет-магазинах, то есть это издание может купить любой желающий.

Григория Скворцова задержали в ноябре 2023 года. Сотрудники ФСБ предъявили ему обвинение в рамках следствия по уголовному делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Подробности уголовного дела в отношении пермского фотографа не приводились. Силовики ссылались на конфиденциальность материалов.

Отметим, в 2017 году Скворцов был удостоен награды за серию промышленных фоторепортажей с предприятий Перми и Пермского края. Помимо фотографии, он увлекается музыкой, в 2014 году основал индастриал-группу Jagath, которая проводила свои выступления в шахтах, на заброшенных стройках и в цехах заводов.

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