Алёна Бронникова Срок окончания модернизации трамвайной инфраструктуры в Перми планируют продлить К работам по реконструкции депо «Балатово» приступят в следующем году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Срок реализации проекта по модернизации трамвайной инфраструктуры в Перми концессионер «Мовиста Регионы» планирует увеличить. Об этом стало известно на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры.

Во время обсуждения проекта депутаты выразили обеспокоенность сроками исполнения условий концессионного соглашения и отставанием от графика работ, в том числе на ул. Мира. Заместитель председателя краевого правительства Андрей Алякринский ответил, что в зимний период работы останавливались примерно на шесть месяцев в связи с приостановкой финансирования ВЭБ.РФ.

«Шесть месяцев они стояли в зимний период, у них было приостановлено финансирование ВЭБ. На сегодняшний день они все свои проблемы решили, мы приступили дальше к реализации на ул. Мира. Срок реализации концессии будет продлён — они сейчас зашли в ФАС», — рассказал вице-премьер.

По вопросу проектирования реконструкции депо «Балатово» он ответил, что проект должен быть завершён до декабря 2025 года. По его словам, к стадии реализации работ концессионер приступит со следующего года.

Вопрос реализации концессионного соглашения находится на контроле федерального минтранса.

Напомним, концессионное соглашение между дирекцией дорожных концессий, администрацией Перми и «Мовиста Регионы Пермь» было подписано в ноябре 2022 года. Документом предусматривалось обновление подвижного состава и транспортной инфраструктуры до 2025 года, в том числе трамвайного депо «Балатово», семи тяговых подстанций, 35 км трамвайных путей и 44 вагонов трамваев. Реализация проекта была запланирована на средства безвозвратной субсидии из федерального бюджета, а также Фонда национального благосостояния, ВЭБ.РФ и самого концессионера.

Концепция реконструкции депо была представлена губернатору летом 2024 года. В феврале 2025-го сообщалось, что обязательства по поставке вагонов полностью выполнены, 15,7 км путей реконструировано, разработана проектно-сметная документация на реконструкцию путей по улицам Ленина, Сибирской, Петропавловской, Чернышевского и Белинского. Сейчас продолжаются работы по укладке путей на ул. Мира и по проектированию депо «Балатово».

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