Реконструкция трамвайных путей на улице Мира в Перми должна завершиться в этом году В 2027 году должна заработать баня на ул. Газеты «Звезда» Поделиться Твитнуть

Комитет Пермской городской Думы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами обсудил на своём заседании реализацию концессионных соглашений и инвестиционных проектов, а также муниципально-частное партнёрство.

В частности, депутаты рассмотрели реконструкцию транспортной инфраструктуры в рамках концессионного соглашения с ООО «Мовиста Регионы Пермь». Согласно этому соглашению, с 2023 по 2025 годы запланирована реконструкция 35 км трамвайных путей, трамвайного депо и семи тяговых подстанций, а также приобретение 44 трамваев.

По данным городской администрации, обязательства по поставке трамвайных вагонов полностью выполнены, реконструировано 15,7 км путей: завершены работы на улицах Куйбышева, Дзержинского и Борчанинова. На улице Мира работы продолжаются: уложена рельсошпальная решётка на участке от улицы Власова до кольца на улице Стахановской.

Продолжается работа по проектированию трамвайного депо «Балатово». Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию трамвайных путей по улицам Ленина, Сибирская, Петропавловская, Чернышевского и Белинского.

По словам начальника департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Нины Конюковой, завершение реконструкции путей и запуск движения — сегодняшняя приоритетная цель. Плановый срок завершения работ — конец июня 2025 года. При задержке выполнения работ после 1 июля 2025 года предусмотрены штрафные санкции.

Ещё одно концессионное соглашение было заключено с ООО «Прерогатива» в октябре прошлого года. Оно предусматривает реконструкцию, эксплуатацию и техническое обслуживание бани на улице Газеты «Звезда», 38. Заключён договор аренды земельного участка, проведён демонтаж несущих конструкций, организован вывоз строительного мусора, ведётся разработка проектно-сметной документации.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в конце 2027 года. Срок действия концессионного соглашения — до 2034 года.

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