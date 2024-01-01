В Перми представили проект реконструкции трамвайного депо «Балатово» Там заменят пути и построят новый производственный корпус Поделиться Твитнуть

Концессионер «Мовиста Регионы Пермь» представил губернатору Пермского края Дмитрию Махонину концепцию реконструкции трамвайного депо «Балатово», расположенного в Индустриальном районе Перми. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В настоящее время компания работает над проектной документацией, которая предусматривает замену существующих на территории депо трамвайных путей, а также строительство нового производственного корпуса. В этом корпусе планируется объединить обслуживание и ремонт трамваев в едином технологическом цикле, кроме того, будет сооружён новый административный офис.

Напомним, в ноябре 2022 года в рамках федерального инвестпроекта комплексного развития электрического транспорта нацпроекта «Безопасные качественные дороги» было подписано концессионное соглашение между дирекцией дорожных концессий, администрацией Перми и «Мовиста Регионы Пермь». Документ предусматривает обновление подвижного состава и транспортной инфраструктуры до 2025 года.

Часть соглашения уже выполнена. Например, завершена поставка партии из 44 трамвайных вагонов, из которых 30 уже работают, а остальные находятся на стадии подготовки.

Планируется также отремонтировать 35 км трамвайных путей. Уже обновлены участки на ул. Куйбышева, продолжаются работы на улицах Мира, Борчанинова и Дзержинского. Реконструкция также затронет улицы Ленина, Сибирскую, Петропавловскую и Пушкина. Соглашение также предусматривает реконструкцию семи подстанций.

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