В мэрии Перми рассказали о судьбе детсада, куда заселились мигранты Иностранных работников временно разместили там для выполнения оборонзаказа Поделиться Твитнуть

Фото: Антон Кадесников

2gis.ru

На комитете по социальной политике Пермской городской думы начальник городского департамента образования Ольга Ершова прокомментировала ситуацию с детским садом №261 (на ул. Воронежской в м/р Новый Крым в Кировском районе Перми). Депутаты поинтересовались судьбой здания, в которое в прошлом году заселили мигрантов.

По словам чиновницы, до передачи здания в аренду оно больше года было закрыто и не функционировало «в связи с тем, что есть ещё два здания муниципального учреждения, и потребность в функционировании этого здания в данном микрорайоне отсутствовала».

«Договором предусмотрена аренда на 11 месяцев в целях обороны страны. Есть федеральная нормативная база (постановление Правительства РФ № 1193), которая исключает перепрофилирование детской инфраструктуры под какие-либо другие сферы. Поэтому после завершения договора аренды будут приняты соответствующие решения. Если будет бум рождаемости в данном микрорайоне, будем открывать. Сейчас точно нет, ещё есть свободные места в тех двух зданиях детсада, которые функционируют», — прокомментировала Ершова, отвечая на вопрос.

Таким образом, пока неизвестно, когда иностранные работники съедут с занимаемых площадей.

Напомним, в октябре прошлого года жители м/р Новый Крым опубликовали в соцсетях видеообращение, в котором рассказали, что пустующий корпус детского сада № 261 на ул. Воронежской планируется превратить в общежитие для иностранных рабочих, заселив туда 250 работников. В администрации Перми тогда пояснили, что временно законсервированный корпус действительно был передан в аренду предприятию ООО «Бостан» для размещения в нём персонала, но сам объект при этом не будет менять назначение и останется в отрасли образования.

В связи с этим глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину провести процессуальную проверку.

В конце декабря прошлого года некоторые пермские телеграм-каналы сообщали, что после вмешательства Бастрыкина постояльцев из детсада выселили. Однако эта информация не подтвердилась, мигранты до сих пор размещены в этом здании.

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