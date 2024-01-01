Зарина Ситдикова Бастрыкин поручил проверить законность заселения мигрантов в здание детского сада в Перми Законсервированный корпус дошкольного учреждения передан в аренду предприятию Поделиться Твитнуть

Фото: Антон Кадесников

2gis.ru

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о заселении мигрантов в здание детского сада на ул. Воронежской в Кировском районе Перми. Об этом сообщается в telegram-канале «Информационный центр СК России».

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что жители м/р Новый Крым разместили в соцсетях видеообращение, в котором рассказали о том, что пустующий корпус детского сада № 261 планируется превратить в общежитие для иностранных рабочих. По их словам, в помещениях уже устанавливается мебель и началось заселение. В администрации Перми пояснили, что временно законсервированный корпус был передан в аренду предприятию для размещения в нём персонала, но сам объект при этом не будет менять назначение и останется в отрасли образования.

По данным СК, всего в детсад, расположенный вблизи школы, планируется заселить более 250 мигрантов.

Глава следкома РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину провести по данному факту процессуальную проверку на предмет возможного нарушения миграционного законодательства. Председатель СК ждёт доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки — о её результатах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.